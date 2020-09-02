وزير الشباب يشيد بنجاح بطولة دوري الجمهورية للصم وضعاف السمع في مطروح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، نجاح دوري الجمهورية للصم وضعاف السمع في نسخته الثالثة، والذي استضافته محافظة مطروح.

وأضاف خلال ختام فعاليات بطولة دوري الجمهورية للصم وضعاف السمع، عبر الفيديو كونفرانس، أن جميع المشاركين أشادوا بتنظيم البطولة على ارض مطروح مما يعكس نجاح البطولة فى نسختها الثالثة.

وقدّم وزير الشباب، الشكر والتقدير لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لاستضافته هذه البطولة والتي تقام لأول مرة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن مطروح ستشهد مزيدًا من الفعاليات خلال الفترة القادمة.

وأوضح خالد عبد الحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح أن ختام البطولة سيشهد لقاء منتخبي محافظتي المنيا والبحيرة في نهائي البطولة، التى تقام على مركز شباب مطروح.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن بطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع التي أقيمت على ملعب مركز شباب مرسى مطروح، هي المرة الأولى التي تستضيفها محافظة مطروح، تحت إشراف وتنفيذ كابتن أحمد خطاب، وكابتن شيماء مدحت، مسئولي مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بمطروح.