وأحرز غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "31" من خلال استغلال لاعبي سموحة من على حدود منطقة الجزاء لتردد الكرة بعد تسديدها من الحائط البشري لتصل لغنام محمد خارج منطقة الجزاء ليتمكن من تسديها لتسكن شباك عمر صلاح.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي كالآتى. : حراسة المرمى : عمر صلاح . خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال . Advertisements خط الوسط. : شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب . خط الهجوم : حسام حسن ، ديريك تسيبامبى . يتواجد على دكه البدلاء كلا من. : حسين تيمور ، محمود معاذ ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري المصري.. سموحة يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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