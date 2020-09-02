بدون نتائج .. انتهاء اجتماع والد ميسي مع رئيس نادي برشلونة

انتهى، الاجتماع الذي تم عقده بين خورخي ميسي والد ليونيل، و جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لبحث مصير البرغوث الأرجنتيني.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أنه لم يتم التوصل لأي نتيجة في الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة.
وأشارت الصحيفة ان بارتوميو أصر على بقاء ميسي وعرض علي والده تجديد عقد نجله.
وأكدت الصحيفة أن الطرفين سيتواصلان في الفترة المقبلة لبحث مصير ميسي.
وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم المقبل، ولديه شرط جزائي في عقده يقدر بـ 700 مليون يورو من أجل رحيله
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