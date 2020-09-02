بيراميدز يفتح أبوابه للزمالك لتخطي عقبة المنافسة على مقعد دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز، في مباراة من العيار الثقيل التي تعتبر الأقوى في بطولة الدوري بعد لقاء القمة، لنادي الزمالك.

وتأتي أهمية هذه المباراة لنادي الزمالك بسبب مقعده في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي طالما تواجد بها بجوار منافسه الأشرس النادي الأهلي.

فيحصد نادي الزمالك في جعبته 45 نقطة ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام للدوري الممتاز متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وهو يفتح أبوابه لنادي الزمالك للوصول إلى المركز الثاني، واقتناص الثلاث نقاط في هذه المباراة والاحتفاظ بـ مركزه في بطولة إفريقيا.

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وأعلن بيراميدز عن قائمة فريقه اليوم وتأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق وأحمد الشناوي حارس المرمى المخضرم الذي يطمئن لاعبي بيراميدز على مرماهم في وجوده.

ويعتبر عبد الله السعيد هو الأهم في بيراميدز والهداف الأول للرفيق وللدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، فكان يعتمد عليه بشكل كبير في تسجيل الأهداف رغم أنه يتمركز في مركز صانع الألعاب.

ويدخل بيراميدز في قائمته مهاجم وحيد، وحارسان هما مهدي سليمان، وعبد الرحمن ايمن الحارس الثاني هو أحد حراس الناشئين.

بهذه الطريقة تزداد فرصة نادي الزمالك في تنظيم صفوفه الهجومية، والوصول الى مرمى بيراميدز وحصد الثلاث نقاط، والإرتقاء الى المركز الثاني.