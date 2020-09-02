نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يستهل معسكره بالاسيوطي بمواجهة الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، معسكر الاعداد الخاص بالفريق استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني، والذي يستضيفه منتجع الاسيوطي.

وبدأ الفريق النجعاوي معسكره بعد وصوله للمنتجع الاسيوطي، في تمام العاشرة صباحا، ثم بدأ أولى تدريباته في الرابعة مساءا، والتي شهدت تدريبات الإحما للاعبين اللذين تم تقسيمهم، لعدة مجموعات، لضمان التباعد وتوفير الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويستاهل الفريق أولى مبارياته الودية عصر الخميس، بمواجهة فريق نادي الفيوم، الذي يأتي ضمن برنامج اعداد الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

واتفق ان الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم، على إجراء مبارتين أمام نادي الفيوم وتليفونات بني سويف، ويبحث عن مباراة ثالثة.

يذكر أن فريق نادي الألومنيوم، يحتل المركز الثالث، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني. برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.