الرياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إتمام صفقة مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جادة بالفعل مع أيوب الكعبي مهاجم نادي نهضة بركان المغربي السابق والعائد من تجربة قصيرة في الدوري الصيني، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

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وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تلقت ترشيحات من جانب وكيل اللاعب بالتعاقد معه، حيث تم عرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب بإمكانياته.

واتخذ مجلس الإدارة، قرارًا بتكليف وفدًا من النادي سيترأسه أمير توفيق مدير التعاقدات، للسفر إلى كازابلانكا، خلال الأيام المقبلة، للتفاوض مع اللاعب وحسم التفاوض بصورة نهائية، قبل دخول الأندية في الصفقة والمزايدة على المارد الأحمر.

وتلقى اللاعب عدد من العروض مؤخرًا، حيث يرغب بيراميدز سبورت في الحصول على توقيعه، فيما حصل اللاعب على بعض العروض من الدوري التركي والفرنسي، إلا أنه لم يحسم الأمر بصورة نهائية بشأن خطوته المستقبلية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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