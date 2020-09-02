نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يتعادل مع المريخ ويواجه البنك الاهلي وديا في المقال التالي
حيث تقدم اللاعب عصام عابدين لمنتخب السويس في الدقيقة 22، ثم ادرك المريخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق اللاعب محمود اجوجو.
وقد بدا الجهاز الفنى السويس بقيادة أشرف خضر بتشكيل مكون من، محمود كوكو ، محمد هيكل ، عبد الله شلبي ، كريم يكن ، نور العريان ، خالد لطفي ،إسلام شرقية ، يوسف محمد ، اسامة مرعي ، عصام عابدين ، أحمد وائل.
ثم بدأ الشوط الثاني بتشكيل، محمد عاطف ، اشرف أنور ، احمد عيد ، باسم عادل محمود عقل ، أحمد فتحي ، خالد لطفي محمد عمارة ، عبودة عبد الغفار ، حسن يس ، شيكا.
وجدير بالذكر خاض منتخب السويس ثلاث مباريات أمام النصر وتعادل بهدف لكل فريق، ثم الفوز على كابيتال ستار بتسعة أهداف مقابل لا شئ ، قبل التعادل مع المريخ بهدف لكل فريق.
ومن المقرر أن يحل الفريق السويسي، ضيفا على فريق البنك الاهلي في الرابعة من عصر الخميس، في مواجهة ودية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتخب السويس يتعادل مع المريخ ويواجه البنك الاهلي وديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.