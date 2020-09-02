نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحسم ودية الترسانة واتحاد الشرطة في المقال التالي
أحرز هدفي الترسانة محمد كريسبو وأحمد خالد، بينما أحرز هدفي الشرطة مصطفي عزت وحنس.
ويحتل الترسانة المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بالمجموعة الثانية، للقسم الثاني، بينما يحتل الشرطة المركز الثامن، بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث برصيد 37 نقطة.
وسيخرج الشواكيش لملاقاة بتروجيت ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثانية، بينما يخرج الشرطة لملاقاة فريق بطا ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة.
ومن المقرر أن تستكمل، مسابقة دوري القسم الثاني، فى العشرين من الشهر الجاري، فيما ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الثالثة فى أكتوبر القادم.
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