نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أولى مباريات برشلونة تحت قيادة كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن مواجهة فريق خيمناستيك يوم 12 سبتمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف، حيث ستكون هذه هي المباراة الأولى للهولندي رونالد كومان مع الفريق الكتالوني.

وستذاع المباراة الودية مباشرة على المنصة الجديدة لقناة النادي التليفزيونية "برسا تي في بلاس".

وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها الفريق الأول للبرسا على ملعب يوهان كرويف، الذي يستقبل مباريات الفريق الرديف، وفريق السيدات منذ الموسم الماضي.