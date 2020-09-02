"2 - 1"| ملخص أهداف مباراة الإنتاج الحربي وسموحة في الدوري المصري.. فيديو

أحرز غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "31" من خلال استغلال لاعبي سموحة من حدود منطقة الجزاء لتردد الكرة بعد تسديدها من الحائط البشري لتصل لغنام محمد خارج منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها فى شباك عمر صلاح.

وفي الدقيقة "45"، تمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة من إحراز هدف التعادل من خلال كرة طولية من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سكنت شباك الإنتاج.