الرياضة

محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز والمقرر لها في تمام الثامنة ونصف مساء غد" الخميس"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري للحكم الدولي محمد الحنفي ويساعده كل من أحمد حسام حكما مساعدا، وسمير جمال حكما مساعدا، ومحمد سمير بكر حكما رابعا ، ومحمد الصباحي حكم فيديو ، وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.

 

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن 

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خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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