محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي
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