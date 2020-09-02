نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الاربعاء ، 2 سبتمبر 2020، مجموعة من الأخبار عن النادي الأهلي، كالآتي:
كشف مصدر خاص، عن أن مسئولي الأهلي، أنهوا رسميا، إجراءات انضمام اسامة الجزيري، لاعب كرة اليد بالترجي التونسي، إلى النادي، اليوم.
توفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.
سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب تسريب العديد من الوقائع التي حدثت داخل الغرف المغلقة ووصلت لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بعد دقائق من حدوثها.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.
واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الأهلي.. وفاة عماد اليماني.. كواليس عقوبة المليون جنيه على كهربا.. ضم نجم كرة اليد أسامة الجزيري من الترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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