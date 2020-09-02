نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الاجتماع الذي جمع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، بخورخي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاجتماع انتهى منذ دقائق قليلة، حيث أكد بارتوميو أن رحيل ميسي لن يتم التفاوض عليه.
وأضافت أن الاجتماع شهد تواجد خافيير بورداس نائب رئيس برشلونة، وكذلك شقيق ميسي ومحامي الأسرة، لمدة ساعة ونصف.
وتابعت الصحيفة أن بارتوميو، أخبر والد ميسي، أنه يريد بقاء البرغوث، لأنه محور رئيسي في مشروع المدرب الجديد رونالد كومان.
وأصر بارتوميو، على أن عرض تجديد عقد ميسي لمدة عامين لا يزال ساريًا، مشددًا في الوقت ذاته، أنه لن يتفاوض بأي حال من الأحوال على رحيل اللاعب.
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