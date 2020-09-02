بيراميدز يفقد الشناوي والسعيد أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يفقد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، كل من عبد الله السعيد قائد بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، خلال مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل.
غيابات بيراميدز أمام الزمالك بالدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويغيب عبد الله السعيد وأحمد الشناوي عن مواجهة الزمالك، بسبب الإصابة ، حيث تجددت إصابة الأول فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز.
وفي سياق متصل تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوي خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء أمس الاثنين، وسيغيب اللاعب على إثرها عن مواجهة الزمالك.
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