3 حلول في الزمالك لتعويض غياب طارق حامد أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول أمام بيراميدز، ضمن إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.
بدائل طارق حامد في الزمالك أمام بيراميدز
وتتلخص حلول المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لتعويض غياب طارق حامد أمام بيراميدز فى كل من:-
- أحمد السيد زيزو
استقر كارتيرون وجهازه الفني على الدفع بأحمد سيد زيزو في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أمام بيراميدز بمسابقة الدوري المصري فى وسط الملعب بديلا لطارق حامد.
- يوسف إبراهيم أوباما
وفي السياق ذاته يمتلك الفرنسي حلا آخر، بإمكانية الدفع بيوسف اوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الذى لعب فى هذا المركز من قبل، لاسيما بعد غياب محمد حسن الذي يعاني من إصابة.
- محمد عبدالغني
الحل الأخير، لدى الفرنسي باتريس كارتيرون، هوا الدفع بمحمد عبدالغني مدافع الفريق في وسط الملعب، ولكن مدرب الزمالك يفضل اللعب بزيزو أو أوباما نظرًا لسرعتهما الكبيرة وقوتهما في الالتحام والضغط.
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