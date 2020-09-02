كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز المرتقبة بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

تشكيل الزمالك المُتوقع أمام بيراميدز بالدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدفع بالقوة الهجومية للأبيض، معتمدًا على طريقة ( 4-2-3-1) ليصبح التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل

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خط الدفاع:- عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

خط الوسط:- محمد حسن - فرجاني ساسي

خط الوسط الهجومي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

الهجوم:- مصطفى محمد.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة، وهوا نفس عدد نقاط بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق السماوي.