إسلام صادق: كهربا قد يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

وسادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب تكرار الأزمات في الفترة الأخيرة بين اللاعبين.

وكشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب تحري الأمر ومعرفة أسباب تلك الوقائع التي تحدث داخل الغرف المغلقة والتي تكررت بصورة واضحة داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وتبادل البعض الاتهامات حول المتسبب الرئيسي في تلك الازمات، ولم ينس الجهاز الفني واللاعبون ما حدث خلال واقعة أليو بادجي مع رمضان صبحي التي تسببت في مشكلة كبيرة وقتها.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.