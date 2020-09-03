ميدو: لابد من تدخل الخطيب لاحتواء أزمة كهربا في الأهلي

طالب أحمد حسام ميدو، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتدخل من أجل احتواء الأزمات التي يختلقها محمود عبد المنعم كهربا بالفريق الأحمر.
كهربا دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الأمر الذي جعل مجلس إدارة القلعة الحمراء يغرم كهربا مليون جنيه.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أزمة كهربا سوف تتسبب في أزمات كثيرة داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وعلى الخطيب أن يتدخل بنفسه لاحتواء تلك الأزمات".
وختم حديثه قائلا: "كهربا مشكلته الأساسية تكمن في كونه ليس لديه القدرة على التحكم في انفعالاته وبالتالي يتسبب في كثير من الأزمات".
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