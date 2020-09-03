بعد غرامة المليون جنيه.. محمد عبدالجليل: أتمني رحيل كهربا عن الأهلي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه يتمني أن تتخذ إدارة القلعة الحمراء قرارا رادعا ضد محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال عبدالجليل فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني أن تقوم إدارة الأهلي باتخاذ قرار برحيل كهربا، لأنه لم يحترم الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على الإطلاق، وهذا أمر جديد على لاعبي القلعة الحمراء".

وأضاف: "الأهلي تعاقد مع كهربا عنادًا فى الزمالك، واللاعب افتعل أزمة خلال مباراة السوبر، وكل مرة يتقدم بإعتذار، هذا لا يوجد فى تاريخ النادي الأهلي.