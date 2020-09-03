الرياضة

الأهلي هيشرب المر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خناقة كهربا والشناوي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم داخل القلعة الحمراء تثبت صحة رآيه فى أن اللاعب مثيرا بشكل دائم للأزمات .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج "  : " كهربا لاعب مثير للأزمات بشكل دائم ، والأهلى بيدفع ضريبة ما فعله مع الزمالك بعدما عمل مخططه وضم اللاعب رغم تعاقده شكل رسمي مع الزمالك " .

وأضاف : " عملت فيديو وحذرت الأهلى من كهربا ، ولكنهم لم يسمعوا كلامى ، أقول لهم اشربوا ثمن المؤامرة على الزمالك ، كهربا لن ينجح فى أى مكان فهو لاعب دائم المشاكل والأزمات " .

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب  محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم . 

وحرص كهربا بعد الإنتهاء من المران والوصول إلي منزله على العودة إلي مقر النادي مرة ثانية وقدم إعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلي محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان .

 وشدد على إحترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الاول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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