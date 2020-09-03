الأهلي هيشرب المر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خناقة كهربا والشناوي

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " : " كهربا لاعب مثير للأزمات بشكل دائم ، والأهلى بيدفع ضريبة ما فعله مع الزمالك بعدما عمل مخططه وضم اللاعب رغم تعاقده شكل رسمي مع الزمالك " .
وأضاف : " عملت فيديو وحذرت الأهلى من كهربا ، ولكنهم لم يسمعوا كلامى ، أقول لهم اشربوا ثمن المؤامرة على الزمالك ، كهربا لن ينجح فى أى مكان فهو لاعب دائم المشاكل والأزمات " .
وحرص كهربا بعد الإنتهاء من المران والوصول إلي منزله على العودة إلي مقر النادي مرة ثانية وقدم إعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلي محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان .
وشدد على إحترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الاول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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