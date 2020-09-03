ميدو: كهربا يكتب نهايته في الأهلي

أكد أحمد حسام "ميدو"، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، يكتب نهايته سريعا في القلعة الحمراء.
يأتي ذلك، بعد المشادة التي نشبت بين كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، والتي بسببها تم تغريم كهربا مليون جنيه.
وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تلك الأزمة لم تكن الأولى لكهربا في الأهلي، ولكنها بداية النهاية بالنسبة له، هناك حالة تذمر كبيرة من اللاعبين الكبار في الفريق بسبب تصرفات كهربا".
وأشار ميدو إلى أن الأهلي عاقب كهربا ماديا فقط؛ لكونه لا يمتلك أي بدائل على مستوى الخط الأمامي، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة مهمة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وختم حديثه قائلا:" تعاقد الأهلي مع كهربا؛ كان مغامرة، فمجلس إدارة القلعة الحمراء كان يعلم جيدا مدى الأزمات التي تسبب بها اللاعب من قبل في الأندية التي لعب بها".
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