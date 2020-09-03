مرتضى منصور يطالب الأهلي بعمل "تحاليل" لـ كهربا

وقال مرتضى منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".

وأضاف: "عند نزول كهربا مباراة السوبر بدأت المشاكل، وحققنا اللقب أمام النادي الأهلي بسبب هذا اللاعب "النحس".

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم . وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان. وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين

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