الرياضة

مرتضي منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض ورفض التعاقد مع أيوب الكعبي

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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبي الفارس الأبيض ملتزمين بعقودهم.
وقال مرتضي منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بعد الإنتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيتم التجديد لفرجاني ساسي وأوباما وعبد الله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها".
وأضاف: "ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الإنتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي".

وأكد مرتضي منصور،أنه رفضه التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفني هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة".

وعن مواجهة بيراميدز: "المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين فى الانتقالات الصيفية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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