مرتضي منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض ورفض التعاقد مع أيوب الكعبي

وأكد مرتضي منصور،أنه رفضه التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفني هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة".
وعن مواجهة بيراميدز: "المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين فى الانتقالات الصيفية".
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