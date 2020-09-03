نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من رضا عبد العال بعد أزمة كهربا والشناوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طالب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، بضرورة فسخ التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا".
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "إذا لم يتخذ النادي الأهلي قرار بفسخ التعاقد مع كهربا، فلا يوجد مباديء ولا قيم داخل القلعة الحمراء، يجب رحيل اللاعب فورًا بعد هذه الأزمة".
وأضاف: "كهربا لم يكن فى حالته الطبيعية ولم يكن فى تركيزه على الإطلاق لأسباب أخري، ويسهر حتي الصباح ولم يحصل على الوقت الكافي من النوم".
ويذكر أن النادى الأهلى أعلن اليوم عن توقيع عقوبة قدرها مليون جنيه بعد مشادة بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.
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