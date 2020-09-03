نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذا صن: بنفيكا يتفوق على برايتون ويحسم صفقة نجم ألميريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحيفة بريطانية، أن نادي بنفيكا البرتغالي، تفوق على نظيره برايتون الإنجليزي، وتكمن من حسم صفقة المهاجم داروين نونيز هداف فريق ألميريا الإسباني، مقابل 22 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 20 مليون يورو (بونص)، حيث تعد هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن برايتون فشل في الحصول على خدمان نجم ألميريا، ليترك المجال أمام كبير البرتغال بنفيكا للتعاقد مع اللاعب الهداف في صفقة قياسية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار، أن برايتون تراجع عن الصفقة بسبب المبلغ المرتفع لضم اللاعب، إلا أن بنفيكا كان جاهزًا للحصول على خدمات نجم ألميريا.

انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا

وأتم نادي ألمبيريا الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.

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وبلغت قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفكيا 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

وتخطت صفقة انضمام داروين إلى بنفيكا الرقم القياسي السابق المسجل عندما انضم راؤول خيمينز إلى بنفيكا من أتليتكو مدريد في موسم 2015-2016 مقابل 22 مليون يورو.

ومن المعروف أن مالك نادي ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، كان قد اشترى النادي بمبلغ 20 مليون يورو منذ أقل من عام وكان من ضمن الصفقة داروين، ونجح في بيع داروين المهاجم فقط (مهاجم واحد فقط) بمبلغ 44 مليون يورو ما بين البيع الأصلي بالإضافة إلى بونص 20% من قيمة بيع بنفكيا له لأي نادٍ آخر.

وبالتالي نجح آل الشيخ مالك ألميريا في مضاعفة استثمار النادي إلى الضعف في أقل من سنة واحدة فقط.

الجدير بالذكر أن داروين صاحب الـ21 عاما قد انتقل من صفوف نادي نادي بينارول الأورجوياني إلى ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في أغسطس 2019 مقابل 6 مليون يورو .

وسجل داروين 16 هدفا في أول مواسمه مع ألميريا ليقود فريقه إلى المرحلة النهائية للصعود إلى الليجا.