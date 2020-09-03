الزمالك يعتمد على «المايسترو» لعبور عقبة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، إلى المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويعول الزمالك الساعي للانفراد بالمركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، على لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، لتعويض غياب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز، غداً الخميس، للإيقاف.
سيغيب لاعب الوسط الدولي المصري حامد، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة إنبي الأخيرة، وإيقافه مباراة واحدة.
وأكد مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، أنه سيسعى لإيجاد البديل لتعويض غياب حامد.
وقال الزمالك عبر موقعه الإلكتروني: "المدرب المساعد لكارتيرون، أمير عبد العزيز، حرص على منح ساسي بعض التعليمات خلال التدريبات الجماعية للفريق".
وأضاف: "عقد عبدالعزيز جلسة سريعة مع ساسي لمنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية المهمة قبل مواجهة بيراميدز غداً".
ودخل الزمالك اليوم معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق القريبة من إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة استعداداً لبيراميدز.
ويتنافس الزمالك مع بيراميدز على بالمركز الثاني، ولكل منهما 45 نقطة، وإن كان الزمالك سيتعرض لخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، عقوبة فرضها الاتحاد المحلي لانسحابه أمام الأهلي في الدور الأول.
ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 62 نقطة من 23 مباراة.
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