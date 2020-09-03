نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه رسالة قوية لـ"الخطيب" بعد أزمة كهربا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك على خلفية أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وطالب ميدو، رئيس الأهلي، بسرعة التدخل من أجل احتواء الأزمات التي يختلقها محمود عبد المنعم كهربا بالفريق الأحمر.
وكانت مشادة نشبت بين محمود كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الأمر الذي جعل مجلس إدارة القلعة الحمراء يغرم كهربا مليون جنيه.
وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن أزمة كهربا سوف تخلفها أزمات كثيرة داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لذا وجب تدخل الخطيب بنفسه لاحتواء تلك الأزمات.
وأشار إلى أن كهربا ليس لديه القدرة على التحكم في انفعالاته وبالتالي يتسبب في كثير من الأزمات، وهذه اسوء عيوبه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميدو يوجه رسالة قوية لـ"الخطيب" بعد أزمة كهربا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.