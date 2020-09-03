نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع الكعبي.. وطلبت من بيراميدز ضم 3 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفني هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة".

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وعن مواجهة بيراميدز: "المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين فى الانتقالات الصيفية".

يذكر أن الزمالك سيواجه فريق بيراميدز اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.