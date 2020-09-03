هاني حتحوت: صورة رمضان صبحي المسربة أفسدت على بيراميدز «شو الصفقة».. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الإعلان الرسمي عن صفقة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، المنضم حديثًا إلى نادي بيراميدز، سيكون في وقت قريب للغاية.
وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» الذي يذاع عبر قناة «دوت الخليج»، أن رمضان صبحي ظهر بقميص بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الصورة تم التقاطها من مسافة بعيدة عن طريق أحد أفراد الأمن في الاستاد منبهرًا بوجود اللاعب.
واستكمل حديثه، أن هذه الصورة أفسدت على بيراميدز الإعلان عن الصفقة بشكل مختلف ورائع، موضحًا أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا، ومن ثم سيتم الإعلان عن انضمام شريف إكرامي إلى الفريق نفسه.
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