مختار مختار: الفوز على سموحة دافع معنوي للفترة القادمة

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وأوضح مختار مختار أنه رفض الرحيل عن الإنتاج الحربي وتولي قيادة النادي المصري على الرغم من إختلاف العامل المادي لإرتباطه باللاعبين .
وأتم::" بطولة الدوري المصري محسومة للنادي الأهلي ".
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