مختار مختار: الفوز على سموحة دافع معنوي للفترة القادمة

وأضاف مختار مختار في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه كان يتوقع معاناة الفريق رغم التعادل مع النادي الأهلي في أول مباراة

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وتابع:" موقف الإنتاج الحربي لازال في منتهي الصعوبة رغم الفوز اليوم على نادي سموحة" مشيرا الي رفع الروح المعنوية للاعبين خلال الفترة المقبلة عقب تحقيق الفوز على الفريق السكندري.

وأوضح مختار مختار أنه رفض الرحيل عن الإنتاج الحربي وتولي قيادة النادي المصري على الرغم من إختلاف العامل المادي لإرتباطه باللاعبين .