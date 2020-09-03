سموحة: إيقاف المستحقات المالية للاعبين بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي

وقرر أيضا فرج عامر، إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري، وتحقيق المكاسب في المباريات القادمة.
وعقب انتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.
وعقب انتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.
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