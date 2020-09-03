الرياضة

سموحة: إيقاف المستحقات المالية للاعبين بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خصم 25 ألف جنيه على كل لاعب عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

وقرر أيضا فرج عامر، إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري، وتحقيق المكاسب في المباريات القادمة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.
أحرز غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "31" من خلال استغلال لاعبي سموحة من  حدود منطقة الجزاء لترتد الكرة بعد تسديدها من الحائط البشري لتصل لغنام محمد خارج منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها فى شباك عمر صلاح.
وفي الدقيقة "45"، تمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة من إحراز هدف التعادل من خلال كرة طولية من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سكنت شباك الإنتاج.

وعقب انتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد  الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.

وعقب انتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد  الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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