مدرب أسوان: حصلنا على نقطة صعبة أمام الجيش.. وخناقة كهربا والشناوي لا تحتاج لهذا التضخيم

قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، إن فريقه لم يكن في حالته الفنية والبدنية أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بالدوري الممتاز.

وأضاف "كشري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أنه سعيد بالتعادل الذي حققه الفريق في ظل الظروف التي واجه فيها فريق الجيش الذي كان الأخطر على المرمى طوال المباراة.

واستكمل حديثه، أن ضغط المباريات كبير للغاية على اللاعبين وعلى الفريق، في ظل عدم الحصول على راحة على الإطلاق، وهو ما يعرض الفريق للإجهاد، فضلًا عن خوض المباراة عصرًا وسط أجواء حارة، مشيرًا إلى أنه يلتمس العذر لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات كونهم يبذلون مجهودًا كبيرًا لإنهاء الدوري في وقتٍ معين.

وواصل كشري، تعليقًا على خناقة كهربا والشناوي، بأن مثل هذه الأمور معتادة بين اللاعبين في غرف الملابس، وطبيعية وهي عبارة عن «نرفزة ملعب»، ولا تحتاج للتعليق وتضخيمها، مشددًا أن اللائحة تطبق على الجميع وطالما وقعت على العقوبة على اللاعب وتقبلها انتهت الأزمة.