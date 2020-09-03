تشابك بالأيدي دون المساس بمدير الكرة: شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهربا

وقال أحمد شوبير، أثناء تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، "كهربا لم يقُم بالاعتداء على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي". وتابع أحمد شوبير "كهربا تشابك بالأيدي مع محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ولكن نجاح المتواجدين في احتواء الأزمة وغادر كهربا التدريبات". واوصل أحمد شوبير حديثه "سيد عبد الحفيظ قرر تغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه؛ ليعود من جديد ليعتذر لحارس الفريق محمد الشناوي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ووليد سليمان". وأشار أحمد شوبير إلي وجود حالة استياء داخل النادي الأهلي تجاه محمود عبد المنعم كهربا عقب اندلاع أزمة التدريبات. وأوضح أن محمود عبد المنعم كهربا سيخوض التدريبات بداية من اليوم، الخميس، وفقا لرؤية المدير الفني رينيه فايلر.

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