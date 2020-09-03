نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى يرد بقوة على طولان: "مش أنا اللي بطبل لمرتضى منصور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، على حلمي طولان لاعب المدير الفني لنادي إنبي ولاعب القلعة البيضاء السابق، بعد الحديث عن ارتداء الأخير قميص أحمر في مباراة الفارس الأبيض.

وقال طارق يحيى عبر برنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة نادي الزمالك "أنا رجل محترم، قيل في حقي أنني رجل "مطبلاتي"، لاعب في الزمالك وسط الكبار".

وتابع "حياتي كانت بداخل نادي الزمالك أكل وأشرب وأنام في النادي، عارف كل "خرم ابره"، حاليا داخل جدران القلعة البيضاء، اختلف على مستوى الانشاءات والبنية التحتية، ملاعب على مستوى مميز جدا".

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وصرح "لم نعد نمارس المران على الرمال، فلدينا مدربين أجانب، بجانب التطورات الضخمة المقامة داخل النادي، هل عندما أقول هذا يقال انني مطبلاتي".

واستكمال "لدينا مجمع صالات للألعاب المختلفة اكثر من رائع، لدينا جيم خاص بالرجال واخر بالسيدات، لا أقول اكاذيب في قناة الزمالك، نتحدث عن طفرة غير طبيعية تحت قيادة مرتضى منصور، اذهبوا للنادي وشاهدوا ماذا كان وكيف أصبح، لدينا مبنى اجتماعي غير طبيعي".

وواصل: " لا يجد لي مصلحة عند حد عشان اطبل، أنت اللي كنت بتعمل كدة، كتبت جواب في شعر لمرتضى منصور عشان المستحقات بتاعتك، بفضل الله أنا اسمي زي الدهب".

واختتم قائلاً " عند ذهابي إلي حفل خيري للآيتام في النادي الأهلي، فقمت بارتداء قميص الأهلي التزاماً بقواعد راعي الحفل، وهذا ليس عيباً، لم استفز أحد، كنت ذاهب من أجل رسم البسمة على وجوه الاطفال الآيتام تحت رعاية النادي الأهلي"