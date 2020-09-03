نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدافع الصلب يثير الجدل بشأن مستقبله مع لايبزيج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتنافس عدد من عمالقة أوروبا على التعاقد مع مدافع لايبزيج الألماني دايوت أوباميكانو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريقه بالموسم المنقضي.
وارتبط أوباميكانو بالإنتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية رغم تجديد تعاقده مع نادي لايبزيج الألماني، لكن يبدو أن هناك اهتماما واسعا من أندية أوروبية كبري لضم اللاعب بخلاف اليونايتد.
واعترف اللاعب الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية باهتمام عدة أندية أوروبية بالحصول على خدماته خلال الصيف الجاري، مؤكدًا أنه لا يريد الاستعجال في حسم ذلك الأمر.
وآثار تصريح أوباميكانو التكهنات بشأن استمراره مع لايبزيج الألماني في الموسم الجديد أو رحيله لأحد الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه هذا الصيف.
ويرتبط اللاعب الفرنسي بعقد مع لايبزيج حتي 2023 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 53 مليون جنيه استرليني.
ويحظي أوباميكانو بإهتمام أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لضمه هذا الصيف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المدافع الصلب يثير الجدل بشأن مستقبله مع لايبزيج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.