نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطأ إداري تسبب في تأخره.. ديانج يصل القاهرة ظهر الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس قادمًا من مالي عقب الإجازة التي حصل عليها اللاعب.
وحصل أليو ديانج على إجازة من مسؤولي النادي الأحمر عقب مباراة الجونة للسفر إلى مالي لتجديد جواز السفر الخاص به.
وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم الأربعاء لكن خطأ إداري تسبب في تأخر وصول اللاعب.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الخميس في المران الأخير استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا الجمعة.
وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة وداي دجلة لعودة اللاعب من رحلة سفر طويلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد خطأ إداري تسبب في تأخره.. ديانج يصل القاهرة ظهر الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.