الرياضة

بعد خطأ إداري تسبب في تأخره.. ديانج يصل القاهرة ظهر الخميس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطأ إداري تسبب في تأخره.. ديانج يصل القاهرة ظهر الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس قادمًا من مالي عقب الإجازة التي حصل عليها اللاعب.

وحصل أليو ديانج على إجازة من مسؤولي النادي الأحمر عقب مباراة الجونة للسفر إلى مالي لتجديد جواز السفر الخاص به.

وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم الأربعاء لكن خطأ إداري تسبب في تأخر وصول اللاعب.

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ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الخميس في المران الأخير استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا الجمعة.

وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة وداي دجلة لعودة اللاعب من رحلة سفر طويلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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