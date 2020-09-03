نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، تطوراً جديداً بشأن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويحاول ميسي الخروج من برشلونة دون مقابل، في الوقت التي ترفض خلاله إدارة النادي الكتالوني.

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وكان خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيله، قد وصل إلى برشلونة، لإيجاد مخرج ودي للأزمة بين اللاعب وبرشلونة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيلجأ للإتحاد الدولي "فيفا" من أجل الرحيل عن برشلونة، واللعب ببطاقة دولية مؤقتة.

وإذا وافق مانشستر سيتي على طلب ميسي، من المقرر أن يطلب مانشستر سيتي من الإتحاد الإسباني، السماح بإدراج ميسي على نظام الانتقالات المؤقت للفيفا.