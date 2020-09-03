الرياضة

ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، تطوراً جديداً بشأن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويحاول ميسي الخروج من برشلونة دون مقابل، في الوقت التي ترفض خلاله إدارة النادي الكتالوني.

Advertisements

وكان خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيله، قد وصل إلى برشلونة، لإيجاد مخرج ودي للأزمة بين اللاعب وبرشلونة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيلجأ للإتحاد الدولي "فيفا" من أجل الرحيل عن برشلونة، واللعب ببطاقة دولية مؤقتة.

وإذا وافق مانشستر سيتي على طلب ميسي، من المقرر أن يطلب مانشستر سيتي من الإتحاد الإسباني، السماح بإدراج ميسي على نظام الانتقالات المؤقت للفيفا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا