ميدو: رئيس برشلونة ممكن يتحبس بسبب ميسي

أكد أحمد حسام ميدو، أن "جوسيب ماريا بارتوميو"، رئيس نادي برشلونة قد يتعرض للسجن بسبب ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني والذي يرغب في الرحيل بالوقت الحالي.
وقال ميدو، في تصريحات متلفزة أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "بارتوميو يعلم جيدًا أن ميسي سيرحل عن الفريق، لكنُّه يُريد أن يُثبت للجمهور والمسئولين أنه قَاتَل حتى اللحظة الأخيرة من أجل بقائه.. في إسبانيا الأمور دي ممكن توصل "للحبس".
وأضاف ميدو "هناك العديد من الأزمات تسببت في رغبة ميسي بالرحيل، وعلى رأسها تأثر قيمة اللاعب التسويقية من خسائر برشلونة، فضلاً عن عدم قدرة النادي على إعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان".
وكان والد ليونيل ميسي أكد رغبة نجله في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وذلك بسبب خلافات مع إدارة النادي.
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