وزير الرياضة يتواصل مع رئيس اتحاد السباحة للاطمئنان على البرامج التدريبية للاعبي المنتخب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء الأربعاء اتصالًا هاتفيًا بالمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وذلك للاطمئنان على سير البرنامج التدريبي الخاص بمنتخب مصر للسباحة وذلك في ضوء عودة المنافسات المحلية.



وخلال الاتصال أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب المصري للسباحة في ظل برنامجهم التدريبي الخاص بالاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2021، مشيرًا إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ كافة الاحتياطات والضوابط الاحترازية المتضمنة في الدليل الاسترشادي للوزارة والخاص بعودة النشاط والمنافسات الرياضية.



ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الوزارة والتواصل والمتابعة المستمرة من جانب وزير الرياضة لكافة المنافسات والبرامج التدريبية للاتحاد المصري للسباحة والحرص أيضًا على توفير كافة الإمكانات المالية واللوجستية للاتحاد لدعمه في استضافته لمختلف البطولات القارية والعالمية على أرض مصر.



وفى سياق متصل، وافق الدكتور أشرف صبحي على تقديم الدعم المالي للاتحاد لاستكمال إجراءات شراء الساعة الإلكترونية من خلال الاتحاد وفقًا لأحدث التقنيات العالمية لاستخدامها في مختلف الاستادات حال استضافة البطولات والمنافسات الدولية المختلفة.