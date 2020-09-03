نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فرج عامر عقب هزيمة سموحة على يد الإنتاج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على هزيمة فريقه على يد الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكد فرج عامر أن فريق سموحة أهدر العديد من الفرص في مباراة اليوم ضد الإنتاج الحربي.
وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش: "سموحة أهدر العديد من الفرص في مباراة الإنتاج الحربي، وعانى من التعالي خاصة بالشوط الأول".
وتابع فرج عامر حديثه قائلا : "لم نوقع عقوبات على اللاعبين أو الجهاز الفني بعد الخسارة اليوم على يد الإنتاج الحربي ولن نقم بذلك".
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