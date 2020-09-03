نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: "كهربا" يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مشادة محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوي تم تسريبها داخل القلعة الحمراء.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا يتعرض لمؤامرة داخل النادي الأهلي، وما حدث تم تسريبه من داخل النادي، واللاعب كان نجم الشباك فى نادي الزمالك، وعند انتقاله للمارد الأحمر خطف الأضواء من بعض اللاعبين".
وأضاف: "أزمات كهربا كثيرة، وجماهير الأهلي تضع آمال كثيرة عليه، ولكنه وضع نفسه تحت ضغط عصبي".
وأثيرت اليوم أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى اثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إبراهيم سعيد: "كهربا" يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.