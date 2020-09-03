نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقة انتقال كواليبالي إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي نابولي قيّم كوليبالي بقيمة 80 مليون يورو بينما جاء عرض السيتي الاول قرابة 60 مليون يورو وهذا لا يكفي. وأضافت التقارير أن إدارة المان سيتي سترفع العرض حتى 66 مليون يورو بالإضافة إلي 5 مليون مكافآت متعلقة بتحقيق دوري الأبطال. واختتمت أن ‏نابولي يتوقعون تلقّي عرض جديد من السيتي قريباً حيث اكد رئيس نابولي أن كوليبالي يمكنه مغادرة الفريق هذا الصيف.

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