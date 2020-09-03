نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بحسم موقعة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، للحديث حول مباراة بيراميدز المقامة اليوم في إطار الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الفرنسي من خلالها أن مواجهة بيراميدز هي الأهم للفريق في الوقت الحالي، خاصة وأنه يعد المنافسة المباشر له.

ويتواجد بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالث.

وشدد كارتيرون على لاعبي الفريق الأبيض بضرورة حسم المباراة في البداية إحراز هدف مبكر للفريق، واستغلال جميع الفرص التهديفية لحصد نقاط المباراة الثلاث والفوز بالمرتبة الثانية.