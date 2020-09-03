بسبب زيادة الوزن.. شوبير يعلن غياب صالح جمعة عن قائمة الأهلي في مباراة وادي دجلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي المنتخب السابق، عن موقف صالح جمعة، نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قرر استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق بمباراة وادي دجلة.

وأضاف "شوبير"، أن قرار فايلر كان بسبب زيادة وزن صالح جمعة، حيث يتبع حاليا برنامجا خاصا لإنقاصه في وقت قصير.