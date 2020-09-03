نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مواجهات أمس الأربعاء، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الجولة 24، الذي يتصدره النادي الأهلي في الوقت الحالي.

حيث سيطر التعادل السلبي على مباراتين طلائع الجيش و أسوان، وإنبي ونظيره الجونة.

بينما وقع سموحة في فخ الإنتاج الحربي واستطاع تحقيق فوزا غاليا بنتيجة 2-1 أمام مضيفه.

ويجلس النادي الأهلي على عرش ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، وبفارق 17 نقطة كاملة عن بيراميدز والزمالك أقرب ملاحقيه.

وقد جاء ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:-

1- الأهلي .. 62 نقطة.

2- الزمالك .. 45 نقطة.

3 - بيراميدز.. 45 نقطة.

4 - المقاولون العرب.. 40 نقطة.

5 - الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.

6- سموحة.. 31 نقطة.

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7-إنبي.. 31 نقطة.

8- الاسماعيلي.. 27 نقطة.

9- الإنتاج الحربي.. 27 نقطة.

10- طلائع الجيش.. 26 نقطة.

11- وادي دجلة.. 26 نقطة.

12- حرس الحدود.. 25 نقطة.

13- الجونة.. 25 نقطة.

14- مصر المقاصة.. 24 نقطة.

15- أسوان.. 24 نقطة.

16- المصري البورسعيدي..21 نقطة.

17- نادي مصر.. 17 نقطة.

18-طنطا.. 16 نقطة.