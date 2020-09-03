نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز في تصدر ترتيب هدافي الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 هدفًا. ويأتي محمد شريف لاعب إنبي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وفي المرتبة الثالث سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب برصيد 8 أهداف. وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات أمس كالآتي:- 1- عبد الله السعيد.. 16 هدفًا. 2- محمد شريف.. 9 أهداف. 3- سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف. Advertisements 4- وليد سليمان.. 7 أهداف. 5- حسام حسن.. 6 أهداف. 6- أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف. 7- مروان حمدي.. 6 أهداف. 8- فادي فريد.. 6 أهداف. 9- مصطفي محمد.. 5 أهداف. 10- حسين الشحات.. 5 أهداف.

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