نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله سيصل إلى برشلونة وأنه من المنتظر أن تكون الساعات المقبلة مصيرية في تحديد وجهة البرغوث الأرجنتيني الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أنه من المنتظر أن يقدم برشلونة لليونيل ميسي عرضه الرسمي للتجديد أثناء الجلسة التي ستجمع بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وخورخي ميسي والد البرغوث الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك تأكيدات من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في أكثر من سياق على أن البرسا لن يناقش سوى ملف التجديد وهناك تأكيدات أخرى من رامون بلانيس المدير الرياضي للبرسا على عدم فقدان الأمل في التجديد للنجم الأرجنتيني.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العرض الرسمي الذي سيقدمه مسئولو برشلونة سيكون عقدا لمدة موسمين حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر وسيكون النادي منفتحًا حيال أي مفاوضات حول الشروط التعاقدية الأخرى الشخصي منها والعملي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي مصر كما يبدو على الرحيل في الوقت الراهن ويطمح أن يفعل ذلك دون الاضطرار إلى دفع قيمة الشرط الجزائي وأن والد ميسي ووكيل أعماله سيطرح في الجلسة طلبات ميسي وهي الرحيل مجانًا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن البرغوث الأرجنتيني واثق من موقفه القانوني بشأن نهاية شرط دفع الشرط الجزائي وسط إصرار من برشلونة ورابطة الدوري الإسباني على بقاء هذا الشرط ساريًا.