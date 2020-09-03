بكلمات مؤثرة.. إسلام الشاطر ينعى المدير الإداري السابق بالنادي الأهلي

نعى الكابتن إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد صراع مع المرض. ونشر إسلام الشاطر، صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها "‏رحمه الله علي كابتن عماد اليماني انا لله وانا اليه راجعون . البقاء لله". وتوفي عماد اليماني المدير الإداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات. وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية . وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض. ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.

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