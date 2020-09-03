الرياضة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن المشادة التى كانت بين محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوي، أحدثت ضجة كروية داخل الوسط الرياضي.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كهربا اشتبك مع الشناوي بسبب رفض الأخير أسلوب اللاعب الذى تحدث به، وذلك بسبب أن كهربا لم يكن مركز على الإطلاق خلال حديثه مع الشناوي".

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وأضاف: "لا يجوز ما حدث من كهربا بسبب اسم وكيان النادي الأهلي، الأمر الذى جعل سيد عبدالحفيظ يوقع غرامة مالية على اللاعب بلغت مليون جنيه".

وأثيرت اليوم أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى اثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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