الرياضة

حيلة تشيلسي لضم كاي هافيرتز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة تشيلسي لضم كاي هافيرتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي تشيلسي إتمام صفقة ألمانية جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية، بالتعاقد مع كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن.

ودخل الفريق في مفاوضات رسمية مكثفة مع إدارة ليفركوزن طوال الفترة السابقة، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن القيمة المالية لها، في ظل رغبة الأخير في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يرغب في إدخال مدافعه الجديد مالانج سار ضمن صفقة هافيرتز، عن طريق إعارته إلى صفوف ليفركوزن.

ويريد الفريق تقليل المبلغ المطلوب من ليفركوزن عبر إدخال مالانج في الصفقة، رغم انضمامه إلى النادي خلال فترة الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية عديدة بإتمام تشيلسي اتفاقه مع الدولي الألماني، الذي وافق على التوقيع للنادي اللندني على عقد لمدة 5 سنوات، يقضي بحصوله على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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